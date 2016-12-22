WSJ узнала о докладе ООН про нарушение Северной Кореей санкций

Северная Корея продает попавшим под международные санкции странам оружие, занимается незаконными поставками топлива и финансовыми махинациями, говорится в докладе экспертов ООН, с которым ознакомилась газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, речь идет о продаже северокорейского оружия в Сирию, Йемен, Ливию. Кроме того, по данным экспертов ООН, в последнее время КНДР увеличила импорт нефти, в поставках которой участвуют российские и китайские суда. Как утверждает WSJ, в докладе приводятся «бесчисленные» примеры поставок угля из КНДР в Китай, организаторы которых старались использовать наиболее трудные для наблюдения маршруты.

Эксперты ООН считают, что незаконная торговля, которую ведет Пхеньян, снижает эффект от усилий Вашингтона по прекращению ядерной программы КНДР. В ООН считают, что из-за многочисленных нарушений санкции в отношении Северной Кореи стали неэффективными.

При этом Китай и Россия отвергли обвинения в нарушении действующих против КНДР ограничений, а в самой Северной Корее ставят под вопрос законность санкций. Неназванный дипломат из ООН заявил WSJ, что США в понедельник поднимут участия России в незаконной торговле с КНДР на Совбезе ООН.

Ранее источники газеты сообщили, что США собирают коалицию для усиления контроля за незаконным ввозом топлива в КНДР. По словам неназванных американских военных, в объединение войдут более 50 союзных Соединенным Штатам стран.

В последний раз Совбез ООН вводил санкции в отношении КНДР в 2017 году. Тогда речь шла об ограничении поставок сырой нефти до 4 млн барр. в год и до 500 тыс. барр. в год продуктов нефтепереработки. Пхеньян превысил эти объемы за первые пять месяцев 2018 года, сообщает WSJ.