Россия поднимет в СБ ООН тему смягчения санкций в отношении КНДР

Россия намерена поставить в Совете Безопасности ООН вопрос о смягчении международных санкций в отношении Северной Кореи, заявил замглавы МИД Игорь Моргулов на полях четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Пхеньян принимает шаги по денуклеаризации Корейского полуострова, и это делает необходимым постановку вопроса »​об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР». «Мы будем такой вопрос ставить», — заверил Моргулов.

В начале сентября с визитом в КНДР находилась делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она передала лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо от президента Владимира Путина и допустила встречу глав двух государств в России до конца года. Содержание письма Путина Ким Чен Ыну не разглашалось.

​Самые жесткие за всю историю санкции на КНДР были введены СБ ООН в декабре 2017 года после серии испытаний межконтинентальных ракет и ядерного оружия, способного достичь территории США и их союзников. Пхеньяну ограничены внешние финансовые операции, поставки топлива и другой продукции, из КНДР запрещен вывоз железа, угля, морепродуктов и других товаров. С начала 2018 года Пхеньян начал демонстрировать волю к переговорам. В апреле прошел межкорейский саммит, где стороны пообещали подписать мирный договор, а в июне — встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, где КНДР пообещала отказаться от ядерного оружия. Пхеньян демонтировал ракетный полигон, однако санкции до сих пор не смягчены.