WSJ узнала о коалиции США для слежки за нарушающими санкции судами

США создают на своей базе в Японии центр для слежки за соблюдением санкционного режима в отношении КНДР. Ранее в поставках Пхеньяну нефтепродуктов в обход ограничений, по данным разведки, были замечены российские и китайские суда

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Для того чтобы усилить контроль над незаконным ввозом топлива в Северную Корею, который осуществляется некоторыми судами в нарушение санкций ООН, США собирают многонациональную коалицию, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских военных.

Объединение, по их данным, будет состоять из более чем 50 представителей союзных Соединенным Штатам государств. Группу разместят на борту американского флагманского командного корабля Blue Ridge, который сейчас базируется на морской базе в японской Йокосуке. Для коалиции, которая будет действовать в рамках так называемого Координационного центра по обеспечению соблюдения законов (Enforcement Coordination Center), по словам источников WSJ, уже создали специальные помещения.

Полный список представителей стран, которые войдут в объединение, пока не раскрывается. Однако известно, что в нем помимо США точно будут люди из государств — партнеров Вашингтона в программе по обмену данными — Five Eyes («Пять глаз»), а именно наблюдатели из Австралии, Новой Зеландии и Канады, указывает The Wall Street Journal. Также в коалиции, по данным ее собеседников, будут присутствовать представители Японии и по меньшей мере один человек из Франции.

Для того чтобы лучше отслеживать нарушения санкционного режима в отношении КНДР, все эти государства, по информации источников WSJ, предоставят коалиции свои боевые корабли и разведывательные самолеты.

Создание подобного объединения, как отмечают собеседники издания, не обязательно является предвестником более агрессивных мер и запретов, например таких, как высадка союзников на судно, которое специалисты заподозрят в нарушении санкций, или принуждение таких судов заходить в порты стран-участников коалиции. Как именно представители объединения будут воздействовать на нарушителей, газета не поясняет.

Санкции в отношении КНДР, которые нуждаются в контроле, в основном связаны с приносящим доходы Пхеньяну экспортом угля, оружия и рабочей силы. Также в обход ограничений, по информации американской разведки, Северная Корея, как замечает WSJ, импортирует нефти больше, чем предполагают установленные ограничения. В последний раз они были приняты Совбезом ООН в прошлом году. Санкции ограничили поставки сырой нефти в КНДР до 4 млн барр. в год, а продуктов нефтепереработки — до 500 тыс. барр. Однако, как выяснили американские разведчики, установленные объемы поставок Пхеньян превысил уже в течение пяти первых месяцев 2018 года, пишет WSJ.

КНДР в этом, по данным спецслужб, как напоминает газета, помогали российские и китайские суда, которые поставляли нефтепродукты Северной Корее, совершая трансфер прямо в открытом море (ранее об этом со ссылкой на собственные источники также писал Reuters).​ Суда, контрабандная деятельность которых подтверждена, занесены в черный список Совбеза ООН и лишаются доступа к портам любой страны — члена ЕС, отмечает издание.​