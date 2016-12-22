Истребители США перехватили два российских бомбардировщика близ Аляски

Два истребителя F-22 ВВС США 11 сентября совершили перехват и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD).

В заявлении отмечается, что инцидент произошел в 22.00 по местному времени 11 сентября (05.00 мск 12 сентября). В NORAD добавили, что перехват бомбардировщиков был осуществлен в международном воздушном пространстве недалеко от побережья Аляски.

Также в сообщении говорится, что Ту-95 перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35. Как отметили в командовании, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО. Границы США и Канады российскими самолетами нарушены не были, уточнили в NORAD.

Аналогичный инцидент произошел у побережья Аляски 1 сентября. Тогда американские F-22 перехватили российские Ту-95, а также самолет-заправщик Ил-78.