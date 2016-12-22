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Минобороны за неделю выявило 22 самолета-разведчика у границ России
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Минобороны за неделю выявило 22 самолета-разведчика у границ России
Политика, 04:05
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Минобороны за неделю выявило 22 самолета-разведчика у границ России

Разведку в небе вдоль российских границ за неделю провели 22 летательных аппарата, сообщает газета Вооруженных сил Росии «Красная звезда».

Там также рассказали, что за неделю российские истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил девять раз поднимались в воздух чтобы не допустить нарушения границ России. При этом воздушное пространство страны не было нарушено.

На прошлой неделе, 24 августа, сообщалось о пяти вылетах российских истребителей с целью не дать нарушить границы России. В то же время тогда разведку вдоль границ вели 17 летательных аппаратов.

Теги: границы РФ , Разведка
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