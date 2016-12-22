Минобороны за неделю засекло 15 самолетов-разведчиков у границ России
Политика, 02:04
0
Минобороны за неделю засекло 15 самолетов-разведчиков у границ России
В течение минувшей недели 15 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ России. Об этом сообщается в инфографике, размещенной на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».
Для того, чтобы не допустить нарушения границ страны, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) пять раз поднимали истребители для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении.
В конце августа Минобороны за неделю выявило 22 иностранных летательных аппарата, которые проводили разведку у российских границ. Чтобы не допустить нарушения границ, российские истребители поднимались в воздух девять раз.