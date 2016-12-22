Представитель Мэй назвал информацию из интервью Петрова и Боширова ложью

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвал изложенную в интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT информацию «ложью и откровенными измышлениями». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, заявления россиян «глубоко оскорбительны для жертв и близких этого ужасного нападения». Пресс-секретарь добавил, что Петров и Боширов будут задержаны и привлечены к ответственности, если когда-нибудь выедут за пределы России.

В Лондоне обвиняют Петрова и Боширова в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ранее Мэй называла их «сотрудниками ГРУ», но в интервью Петров и Боширов назвали себя работниками фитнес-индустрии, которые прибыли в Британию, чтобы посмотреть собор в Солсбери, знаменитый своей архитектурой.

Депутат Солсбери Джон Глен заявил, что интервью россиян не вызывает доверия и не соответствует информации, имеющейся у британских властей. Накануне пресс-секретарь Мэй отмечал, что Россия продолжает «запутывать и лгать» вместо того, чтобы предоставить полную информацию Лондону по «делу Скрипалей».