В Совфеде сочли предвыборным ходом слова Тимошенко о Крыме

Заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма в состав Украины через укрепление армии стоит рассматривать как предвыборный ход. Такое мнение в разговоре с РБК выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это выступление стоит рассматривать сквозь призму предстоящих президентских выборов на Украине. Политик рассчитывает привлечь на свою сторону ура-патриотов, националистов и армейскую сторону. При этом госпожа Тимошенко мудрый человек, понимает, что Крым украинская армия назад не вернет», — полагает Джабаров.

Сенатор добавил, что заявления о вступлении Украины в НАТО призваны успокоить электорат и показать, что лидер «Батькивщины» не идет «ни на какие сделки» с Россией. «Это и дань уважения атлантистам в правительстве и среди народа, процент которых немного вырос», — заключил Джабаров.

Выступление Тимошенко проходило 11 июля на встрече с ветеранами силовой операции в Донбассе. «Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии», — заявила тогда политик.

О своем намерении участвовать в выборах президента Украины, которые должны пройти весной 2019 года, Тимошенко заявила в июне. В случае победы она хочет провести референдум и превратить страну в парламентскую республику.