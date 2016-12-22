Порошенко обвинил Россию в желании «оккупировать» Азовское море

Цель России — «оккупировать» Азовское море так же, как и Крым, что является «грубым нарушением международного права». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post.

По словам Порошенко, Украина укрепляет свою военную мощь на Азовском море, так как у нее «абсолютно четкий правовой статус» в этом регионе. «Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных украинских портов — Мариуполя и Бердянска», — подчеркнул украинский президент.

По его словам, если Россия не прекратит свои действия в Азовском море, то у Украины «есть только один инструмент — санкции». Порошенко добавил, что Киев подал иск против России в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

Как стало известно 13 сентября, Украина отправит морской спецназ в акваторию Азовского и Черного морей для укрепления своих границ — до конца года в этих регионах будут присутствовать до 1 тыс. бойцов спецназа и 270 десантников.

«Необходимо понимать, что агрессор не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств», — отмечал председатель погранслужбы Украины Петр Цигикал. Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины также сообщал об усилении группировки на Азовском море «в ответ на агрессивные действия» России.