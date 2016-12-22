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В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба
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В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба
Политика, 01:03
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В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба
Инцидент случился в Сергиево-Посадском районе. Когда мероприятие уже завершалось, в толпу въехала легковая машина. Из нее было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата в губернаторы от «Альянса зеленых», рассказали в штабе
Фото: Andrey Trofimov / VK

В Подмосковье во время встречи с избирателями кандидата в губернаторы региона от «Альянса зеленых» Лилии Беловой произошла стрельба. Об этом ТАСС сообщили в штабе политика.

В результате происшествия, как подчеркнули в пресс-службе, никто не пострадал. Инцидент, по данным представителей альянса, произошел ​в деревне Мехово Сергиево-Посадского района.

«Когда встреча [Беловой с избирателями] подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата», — рассказали в штабе, подчеркнув, что политик после случившегося написала заявление в полицию по.

В подмосковном главке МВД на звонки РБК не ответили.

Фото: Andrey Trofimov / VK

Как уточняется на официальной странице сторонников Беловой во «ВКонтакте», в «Газели», которая въехала в толпу, находились рабочие, готовящие площадку под строительство мусорного завода с полигоном в Мехово. Иномарка, из которой производились выстрелы, по информации представителей штаба, быстро скрылась с места происшествия, «Газель» же заблокировали присутствовавшие на встрече жители.​

Фото: Andrey Trofimov / VK

В Мехово Лилия Белова, по информации местного издания «Копейка», вечером 5 сентября проводила народный сход против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса.

Их местные власти планируют построить возле деревень Мехово и Сахарово. В настоящий момент к будущему мусороперерабатывающему комплексу прокладывается дорога. Против этого протестуют местные жители и активисты. В начале августа на пути у рабочей техники они устроили дежурства и пытались не пускать КАМАЗы с материалами для строительства дороги.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся в единый день голосования 9 сентября. Нынешнему главе региона Андрею Воробьеву конкуренцию на них составят Лилия Белова, Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин («Партия Роста»), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Подмосковье , стрельба , Выборы губернатора
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