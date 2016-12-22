Глава МИД Люксембурга перебил итальянского министра из-за мигрантов

Глава МВД Маттео Сальвини на конференции Евросоюза заявил, что стране не нужны мигранты и предположил, что потребность в них есть у Люксембурга. В ответ министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн напомнил Сальвини о итальянских мигрантах, приехавших в его страну в поисках работы, передает Paperjam.

Как уточняет Reuters, в ходе своего выступления Сальвини выступил с критикой тезиса о том, что Европа должна принимать мигрантов из-за снижения рождаемости в европейских странах. Министр подчеркнул, что граждане платят ему за то, чтобы он помогал молодым людям из Италии строить семьи, а не поддерживал выходцев из Африки.

«Возможно, у Люксембурга есть такая потребность, а Италии необходимо помочь нашим детям завести своих детей, а не заменять рабами детей, которых у нас нет», — сказал Сальвини.

Глава МИД Люксембурга, сидевший недалеко от Сальвини, в этот момент перебил и начал говорить на французском, напомнив, что в свое время страна приняла итальянских мигрантов. «Они приехали как мигранты, работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были деньги чтобы платить за ваших детей», — заявил Ассельборн. Как подчеркивает Paperjam, свою речь он завершил ругательством.

Агентство Reuters отмечает, что Ассельборн вероятно говорил о периоде после Второй мировой войны, когда несколько европейских государств приняли мигрантов для работы. Позже Сальвини ответил Ассельборну в Twitter, сказав, что «налоговый рай» вроде Люксембурга не может «давать уроки Италии».

Власти Италии неоднократно выступали за изменение миграционной политики Евросоюза. Так в конце июня премьер-министр страны Джузеппе Конте не стал подписывать итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий с Брюсселем. Позиция Италии заключалась в том, что ответственность за мигрантов должны нести все члены ЕС, а не только те, на чью территорию они приезжают. Позже Рим пригрозил перестать платить ежегодные взносы в Евросоюз в случае, если ситуация не изменится, в Брюсселе в ответ указали, что Италия, как и другие члены союза, получает средства из общеевропейской казны.