В Москве полиция проверила здание из-за забытых кроссовок и термоса

В Москве сотрудники полиции провели проверку в здании организации из-за бесхозного предмета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Поступило сообщение, что по адресу: ул. Генерала Кузнецова, 28 обнаружен бесхозный предмет. В ходе проверки было установлено, что это личные вещи, не представляющие опасности», — отметили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах уточнил РБК, что был найден пакет, в котором лежали кроссовки и термос. По данным «Яндекс.Карты» в доме по этому адресу, в частности, расположено отделение Сбербанка. Источник «РИА Новости» сообщил, что из офиса банка были эвакуированы около 40 человек.

В середине августа в Коммунарке в Новой Москве эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за бесхозного предмета. Полицейские провели осмотр и не обнаружили представляющих опасность предметов.​