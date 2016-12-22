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Людей эвакуировали из Большого театра и Центрального детского магазина
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Людей эвакуировали из Большого театра и Центрального детского магазина
Общество, 20:25
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Людей эвакуировали из Большого театра и Центрального детского магазина

Около 200 человек эвакуировали из здания Большого театра в Москве в связи с анонимным сообщением о минировании здания, сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на источник.

«По адресу: Театральная площадь, д.1, происходит эвакуация людей из здания Большого театра после анонимного сообщения о минировании. Эвакуированы около 200 человек», — рассказал собеседник АГН.

Источник добавил, что к зданию Большого театра вызвали кинологов.

Об эвакуации людей из Большого также сообщил «Пятый канал».

В то же время корреспондент РБК сообщил, что из здания Центрального детского магазина (ЦДМ) также эвакуировали посетителей. По словам представителя охраны магазина, эвакуацию провели по техническим причинам. По информации источника телеканала «Звезда», эвакуацию провели из-за анонимного звонка о минировании. Как отмечает канал, также поступили сообщения о «минировании» торговых центров «Атриум» и «Метрополис».

РБК направил запрос в пресс-службу ЦДМ.

Теги: Москва , Большой театр , эвакуация
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