В здании Мосгорсуда прошла эвакуация

В здании Мосгорсуда по адресу: Богородский вал, дом 8, произошло задымление в электрощитовой. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, сообщили РБК в столичном главке МЧС России.

Позднее в МЧС сообщили «РИА Новости», что пожарная тревога оказалась ложной, источник возгорания не обнаружен.

В Мосгорсуде РБК сообщили, что в результате возникновения небольшого задымления в апелляционном корпусе была проведена частичная эвакуация. На место прибыли сотрудники МЧС и службы скорой медицинской помощи. На данный момент суд работает в штатном режиме.

В конце мая прошла эвакуация в здании Басманного суда по адресу: улица Каланчевская, 11, строение 1, сообщала РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Из здания вывели 96 человек, по словам источника агентства «Москва», причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва.