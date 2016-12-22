В Новой Москве из-за бесхозного предмета эвакуировали жилой дом

В Новой Москве в поселке Коммунарка эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Поступило сообщение об обнаружении в подъезде дома № 5, корпус 1 по улице Александры Монаховой бесхозного предмета. Жители дома были эвакуированы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В главке добавили, что сотрудники полиции провели осмотр и не обнаружили предметов, представляющих общественную опасность.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эвакуировали около 80 человек. Все эвакуированные жильцы возвращаются домой.

В июле около 200 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о минировании здания. В этот же день из Центрального детского магазина также вывели людей из-за анонимного звонка. Взрывных устройств в театре и магазине обнаружено не было.