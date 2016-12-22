На севере Крыма введут режим ЧС из-за химического выброса

В пятницу, 14 сентября, в крымском городе Армянске и близлежащих селах введут режим чрезвычайной ситуации из-за испарения из кислотонакопителя завода «Крымский титан». Об этом заявил замначальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Фридман, передает «РИА Новости».

По его словам, предельно допустимые концентрации превышены более чем в пять раз, в связи с чем есть основания для введения режима ЧС.

В конце августа в Армянске на предприятии «Крымский титан» произошел выброс загрязняющего вещества из-за пересохшего кислотонакопителя. После этого на металлических предметах и листьях деревьев появился маслянистый налет. Завод приостановил работу, детей из города вывезли в санатории. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).



Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в районе Армянска и Красноперекопска может повториться выброс сернистого ангидрида, если в регион вернется жаркая погода.