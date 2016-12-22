ЕС определил дату продления санкций против физлиц и организаций из России

Официальный журнал Евросоюза опубликовал постановление Совета ЕС, согласно которому будут продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине.

В материале говорится, что решение о продлении санкций на 6 месяцев до 15 марта 2019 года вступают в силу «на следующий день после публикации», то есть 15 сентября.

Решение о продлении индивидуальных санкций против ряда российских граждан и компаний было принято Советом Европейского союза 13 сентября. В опубликованном документе говорилось, что санкции продлеваются в связи «с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Под них попадают 155 человек и 44 организации. Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях по миру.​

Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года. Кроме этих санкций также действуют (до 31 января 2019 года) экономические санкции, которые затрагивают отдельные сектора российской экономики, а также ограничения, введенные после присоединения Крыма, которое в ЕС расценивают как аннексию (действуют до 23 июня 2019 года).