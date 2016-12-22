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Порошенко попрощался с Россией словами «до свидания, наш ласковый Миша»
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Порошенко попрощался с Россией словами «до свидания, наш ласковый Миша»
Украинский кризис, 13:25
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Порошенко попрощался с Россией словами «до свидания, наш ласковый Миша»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей (YES), заявил, что поступившие Киеву предложения закрепить в конституции страны стремления Украины войти в состав Евросоюза и вступить в НАТО являются сигналом обществу о намерениях «попрощаться» с Москвой. Выступление украинского лидера опубликовал телеканал «112 Украина».

«Мы, украинцы, разрушаем те барьеры, которые в свое время возвела империя, железный занавес между нами и нашими европейскими соседями», — сказал он.

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По словам Порошенко, саммит Украина — НАТО подтвердил «евроатлантическую перспективу крупной европейской страны». Он подчеркнул, что инициатива зафиксировать курс на вступление Украины в НАТО в конституции — это в том числе намерение лишний раз помахать рукой России. «До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес», — добавил президент.

Кроме того, Порошенко заявил, что поправки в конституцию означают, что Украина «обязательно вступит» в Европейский союз и присоединится к Североатлантическому альянсу. «Это месседж и нашим западным партнерам. Раз вы неоднократно уже нам говорили, что двери открыты, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в них зайдем», — заключил украинский лидер.

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В начале сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность размещения на Украине военных баз НАТО. Он отметил, что Петр Порошенко ранее предложил запретить аренду военной базы для Черноморского флота России.

«Та формулировка, которую вы видите, поданная президентом, касается только одной базы, и там четко это прописано», — сказал Климкин. Он добавил, что перед вступлением в НАТО и перед тем, как Украина получит членство в ЕС, будет изменена конституция страны.

Теги: Петр Порошенко , Россия и Украина , Европейский союз
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