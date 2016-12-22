Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год

Военный бюджет Украины в 2019 году составит около 200 млрд грн (более $7 млрд) — 5% ВВП страны, который, по прогнозу кабинета министров, составит 3946 млрд грн (около $141 млрд). Об этом заявил на совещании секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщается на сайте СНБО.

«Доходная часть оборонного бюджета должна формироваться исключительно из реальных обоснованных поступлений», — сказал Турчинов. По его словам, в 2019 году украинские военные намерены запросить финансирование на разработку и закупку ракетных систем и комплексов, артиллерии, бронетехники и боеприпасов. Также украинская армия нуждается в усилении системы ПВО и модернизации авиации. Кроме того, Киев будет улучшать кибербезопасность, строить новые полигоны для испытаний ракет и боеприпасов.

«Одной из приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра вооруженных сил, Нацгвардии Украины и других силовых структур», — отметил Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко 20 августа объявил об окончании испытаний 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» и пообещал их скорую поставку в войска. В дальнейшем украинские военные планируют перейти на калибр 155 мм, который используется в армиях стран НАТО.