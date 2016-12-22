Климкин ответил на вопрос о размещении на Украине военных баз НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что украинский президент Петр Порошенко предложил запретить аренду военной базы для Черноморского флота России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, стоит ли Киеву разрешить размещать на своей территории базы иностранного государства и прописать это в Конституции, в случае вступления в НАТО. Видео размещено на странице You Tube телеканала.



«Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там четко это прописано», — отметил Климкин. Он добавил, что перед вступлением в НАТО и перед тем, как Украина получит членство в ЕС, будет изменена Конституция страны.

Министр иностранных дел привел в пример европейский суд в ЕС. Он отметил, что это понятие должно быть также внесено в основной закон Украины. По словам Климкина, в Конституцию будут внесены «достаточно серьезные изменения».

В понедельник, 3 сентября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Конституцию Украины должны быть закреплены стремления страны к евроинтеграции и в североатлантический альянс. Об этом он сказал во время встречи с руководителями депутатских фракций и групп, сообщалось на сайте украинского лидера.Президент Украины отметил, что соответствующий проект изменения он внес на рассмотрение Верховной рады. По его словам, поправки в основной закон «закрепляют необратимость избранного цивилизационного выбора украинского народа, движения в Европейский Союз и евроатлантической интеграции».



Представитель Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что президент также хочет исключить возможность аренды украинских военных баз иностранными государствами. По ее словам, имеется ввиду пребывание российского Черноморского флота на территории Крыма, который в Киеве считают своей территорией.