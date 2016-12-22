В финском городе Сало произошел крупный пожар на свечном заводе

В финском городе Сало произошел пожар на свечном заводе Kynttilä-Tuote Oy. Из-за возгорания из района, где расположено предприятие, эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает газета Yle.

Видео: yle.fi

Отмечается, что горят 200 т парафина. ​На месте происшествия наблюдается сильное и токсичное задымление, гражданам рекомендовали избегать район пожара. Отмечается, что запах гари ощущается на расстоянии 32 км от места пожара.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 04:00 мск, спустя пару часов пожар был локализован. Сейчас на месте происшествия работают 30 пожарных расчетов.

В июле на границе России и Финляндии загорелись леса, пожар начался на территории Лоттского участкового лесничества в Кольском районе Мурманской области. Спустя два дня площадь пожара увеличилась до 500 га, а общая площадь возгораний в регионе составляла 1,8 тыс. га. Пожарные отмечали, что бороться с лесным огнем трудно из-за множества водных преград — рек, озер и ручьев.