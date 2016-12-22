Площадь лесного пожара на границе России с Финляндией выросла почти втрое

Лесной пожар, который начался 17 июля на территории Лоттского лесничества Кольского района вблизи с границей с Финляндией распространился на 500 га, следует из данных, которые опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону. Ранее площадь пожара составляла 180 га.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что очаг пожара находится в землях лесного фонда лесничества в гористой местности, где есть водные преграды в виде озер, рек и ручьев. Министерство уточняло, что угрозы распространения пожара в сторону населенного пункта и российской границы нет.
Общая площадь лесных пожаров в Мурманской области разрослась до 1,8 тыс. га. В регионе с 17 июля по постановлению правительства области установлен особый противопожарный режим. Сотрудники регионального МЧС проводят профилактическую работу с населением на тему безопасного поведения в районе лесных массивов и на природе, им помогают представители лесничеств и волонтеры.