ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,50 62,65 EUR Нал. 73,77 72,86 USD Бирж. 63,09 +0,49 EUR Бирж. 73,35 +0,39 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7455,00 +752,70 IMOEX 2294,20 -0,72% RTSI 1145,59 -1,68% Brent 71,71 -0,33% DJIA 25119,89 +0,22% Nasdaq 7855,12 +0,63%
Вблизи границы России и Финляндии в Мурманской области загорелись леса
Лента новостей
В Приамурье паводок блокировал детскую туристическую группу 15:46, Политика McKinsey оценила уровень использования умных технологий в Москве 15:41, Технологии и медиа Вблизи границы России и Финляндии в Мурманской области загорелись леса 15:32, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 15:28, РБК и Volkswagen Teramont Путин рассказал о представшей перед болельщиками реальной России 15:19, Политика Суд назначил экс-главе МУРа Трутневу условный срок 15:16, Общество Трамп назвал помешанными ищущих войны с Россией вместо сотрудничества 15:14, Политика «Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер вратаря сборной Бразилии 15:12, Спорт Сотрудник авиазавода в Ульяновске умер после падения в шахту лифта 15:02, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 14:59, РБК и Sony Bravia 5 нововведений, которые стоит запомнить всем собственникам дач 14:57, Недвижимость Письмо тренера сборной Хорватии политикам оказалось фейком 14:57, Общество Москва вошла в десятку городов мира с лучшей транспортной системой 14:45, Общество В Краснодаре суд оправдал проводившую пикет активистку штаба Навального 14:44, Общество Памфилова потребовала обеспечить избирательные права Шестуна 14:40, Общество Путин сообщил о грандиозных планах Собянина по развитию Москвы 14:39, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 14:34, РБК Стиль и ASUS Стиль поздних 80-х, рукава и блестящие ткани: модные купальники лета 2018 14:28, Стиль Чарли Ли, Litecoin: лучше купите биткоин, чем любой из альткоинов 14:28, Крипто Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выписали из больницы 14:27, Общество Посол России в США пожаловался на недопуск к дипсобственности 14:22, Политика Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 14:19, Потребрынок Госдума поддержала проект о выходном дне для прохождения диспансеризации 14:18, Общество На нацпроект «Образование» выделят из госбюджета около 670 млрд руб. 14:18, Общество Трамп рассказал об ожидании «больших результатов» после встречи с Путиным 14:15, Политика Технологии, меняющие мир: экзоскелеты, телекинез, вечная молодость 14:05, РБК и Ингосстрах СК заявил об отравлении 10 детей в лагере «Романтик» в Тверской области 14:01, Общество Выбор отеля по интернету: как найти лучшее соотношение цены и качества 14:00, Спецпроект РБК PINK
Вблизи границы России и Финляндии в Мурманской области загорелись леса
Общество, 15:32
0
Вблизи границы России и Финляндии в Мурманской области загорелись леса

В Мурманской области на территории Лоттского участкового лесничества возник лесной пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В настоящее время на территории Кольского района Лоттского участкового лесничества действует пожар на землях лесного фонда», — говорится в сообщении. Уточняется, что очаг находится в гористой местности, имеются водные преграды в виде озер, рек и ручьев.

По данным ведомства, угрозы распространения пожара в сторону населенного пункта и границы России нет.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную базу авиационной охраны лесов, площадь пожара вблизи пограничного пункта «Лотта» составляет 180 га.

Пожар начался вечером во вторник, 17 июля. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что пограничники Финляндии обеспокоены пожаром. С российской стороны к «Лотте» был направлен пожарный расчет для обеспечения безопасности на границе.

Теги: лесной пожар , Мурманская область , Финляндия
Главное
Путин сообщил о грандиозных планах Собянина по развитию Москвы Политика
Материалы по теме
В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га Общество
В Красноярском крае отказались тушить лесные пожары из-за высоких затрат Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter