Вблизи границы России и Финляндии в Мурманской области загорелись леса

В Мурманской области на территории Лоттского участкового лесничества возник лесной пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В настоящее время на территории Кольского района Лоттского участкового лесничества действует пожар на землях лесного фонда», — говорится в сообщении. Уточняется, что очаг находится в гористой местности, имеются водные преграды в виде озер, рек и ручьев.
По данным ведомства, угрозы распространения пожара в сторону населенного пункта и границы России нет.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную базу авиационной охраны лесов, площадь пожара вблизи пограничного пункта «Лотта» составляет 180 га.
Пожар начался вечером во вторник, 17 июля. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что пограничники Финляндии обеспокоены пожаром. С российской стороны к «Лотте» был направлен пожарный расчет для обеспечения безопасности на границе.