Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне

В австралийском Мельбурне загорелся химический завод, пожарные борются с огнем более 7 часов, сообщает ABC News.

По данным телеканала, пожар вспыхнул в 05.00 по местному времени 30 августа (22.00 мск 29 августа). К настоящему моменту пожарным удалось локализовать огонь. На месте происшествия работают более 120 пожарных и 30 единиц техники.​

Власти города призвали жителей нескольких районов не выходить из домов из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме. Кроме того, недалеко от горящего завода были закрыты несколько школ.

Видео: http://www.abc.net.au/

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.