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Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне
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Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне
Общество, 05:35
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Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне

В австралийском Мельбурне загорелся химический завод, пожарные борются с огнем более 7 часов, сообщает ABC News.

По данным телеканала, пожар вспыхнул в 05.00 по местному времени 30 августа (22.00 мск 29 августа). К настоящему моменту пожарным удалось локализовать огонь. На месте происшествия работают более 120 пожарных и 30 единиц техники.​

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Власти города призвали жителей нескольких районов не выходить из домов из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме. Кроме того, недалеко от горящего завода были закрыты несколько школ.

Видео: http://www.abc.net.au/

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

Теги: пожар , химический завод , Мельбурн
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