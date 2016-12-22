В Гане похоронили Кофи Аннана

Бывший генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан, ставший первым темнокожим африканцем, выбранным на эту должность, похоронен в столице Ганы Аккре, передает Bloomberg.

На похоронах присутствовали более 6 тыс. человек, в том числе президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерри ш, президент Либерии Джордж Веа и президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

Тело бывшего генсека ООН доставили в Гану 10 сентября. Власти страны объявили трехдневный общенациональный траур.

Кофи Аннан умер на 81-м году жизни после непродолжительной болезни 18 августа. После этого ООН приспустило флаги в миссиях по всему миру в знак траура.

Аннан возглавлял ООН с 1997 по 2006 год и был седьмым по счету генсеком. В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира.