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ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану
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ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану
Политика, 20 авг, 23:47
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ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану

Руководство ООН приняло решение приспустить флаги во всех своих миссиях по всему миру в знак траура, связанного со смертью бывшего генерального секретаря организации Кофи Аннана. Об этом сообщил официальный представитель нынешнего генсека Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

«Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях ООН до среды, книги соболезнования также будут открыты в наших представительствах по всему миру», — рассказал он.

По словам Дюжаррика, в среду, 22 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш во время траурной церемонии, которая пройдет в холле здания Генассамблеи, возложит памятный венок в память об Аннане.

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Представитель генсека добавил, что в церемонии также примет участие постоянный представитель Ганы (родина Кофи Аннана) при ООН.

Помимо этого Дюжаррик заявил, что вопрос организации похорон экс-генсека ООН пока еще находится в стадии проработки. «Этим занимается семья бывшего генсека и представители его фонда в Женеве», — заключил он.

Кофи Аннан умер на 81-м году жизни после непродолжительной болезни 18 августа. Он возглавлял ООН с 1997 по 2006 год и был седьмым по счету генсеком. В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира.

Теги: Генсек ООН , траур , спущенные флаги
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