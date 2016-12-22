Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за ареста Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу по поводу ареста россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РАПСИ.

Отмечается, что Москалькова уже обращалась по этой теме к верховному комиссару ООН по правам человека, генсеку Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам российского омбудсмена, Бутину необходимо освободить из-под ареста — соответствующее ходатайство Москалькова передала послу США в России Джону Хантсману.

Омбудсмен также назвала негуманными условия содержания Бутиной в американской тюрьме. «По данным уполномоченного, Бутину поместили в одиночную камеру, на нее часто надевали кандалы и подвергали осмотру с полным раздеванием», — указывается в сообщении. При этом Москалькова указывала, что девушка могла оговорить себя.

Бутина была задержана 15 июля в США по обвинению в контактах с российскими спецслужбами, работе на попавшего под санкции чиновника и работе иностранным агентом без специальной лицензии. Россиянка с 2016 года пребывала в США по студенческой визе. Обвинение считает, что Бутина занималась налаживанием связи с американскими политиками в интересах Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал сфабрикованными обвинения в адрес россиянки и призвал освободить Бутину. Сейчас девушка находится в тюрьме, по ее словам, условия содержания являются приемлемыми. Слушания в суде по делу Бутиной состоятся 10 сентября.