В РКК «Энергия» назначили гендиректора

Акционеры РКК «Энергия» избрали гендиректором госкорпорации Сергея Романова, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Он работает в «Энергии» с 1980 года, куда пришел на должность инженера и дошел до главного конструктора. С августа Романов занимал должность врио гендиректора компании.

Прошлый гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев ранее подал в отставку.

20 августа замдиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов был арестован за попытку мошенничества на 31,6 млн руб. В результате обыска у него были найдены меченые купюры на сумму 500 тыс. руб., €28 тыс., а также неназванная сумма в долларах. Белобородов свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

В тот же день в «Энергии» уволили замгендиректора Михаила Игнаткина. Руководители сменились также в РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, на «Красмаше» и «Техномаше».

Днем позднее в госкорпорации обновился состав совета директоров.