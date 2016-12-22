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В РКК «Энергия» уволили замгендиректора Михаила Игнаткина
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В РКК «Энергия» уволили замгендиректора Михаила Игнаткина
Общество, 17:29
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В РКК «Энергия» уволили замгендиректора Михаила Игнаткина

Заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК «Энергия») Михаил Игнаткин уволен, сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

Полномочия Игнаткина истекли в понедельник, 20 августа. Причины его увольнения в корпорации не уточнили.

Ранее в РКК «Энергия» объявили новый состав совета директоров. Место в совдире сохранил только исполнительный директор «Роскосмоса» космонавт Сергей Крикалев. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не попал в совет директоров.

Суд арестовал замдиректора РКК «Энергия» по делу об откате на ₽31,6 млн
Общество

Ранее Рогозин не исключал новых кадровых перестановок на предприятиях, которые управляются «Роскосмосом».

20 августа замдиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов был арестован за попытку мошенничества на 31,6 млн руб. При обысках у него нашли меченые купюры на сумму 500 тыс. руб, €28 тыс., а также неуказанное количество средств в долларах.

Сам Белобородов не признал свою вину и отказался от показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Он попросил суд поместить его под домашний арест. Адвокат Белобородова заявил, что на подчиненных замдиректора РКК «Энергия» оказывали психологическое давление, в результате чего они дали показания против его подзащитного.

Теги: РКК «Энергия» , кадры
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