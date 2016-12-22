Рогозин не вошел в совет директоров РКК «Энергия»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» обновила состав совета директоров, в него вошли десять сотрудников госкорпорации «Роскосмос», но не попал ее глава Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается на сайте РКК «Энергия».

Всего в совдир вошли 11 человек. В новом составе место сохранил только исполнительный директор «Роскосмоса» космонавт Сергей Крикалев.

В августе Рогозин не исключил кадровых перестановок на подконтрольных «Роскосмосу» предприятиях. По его словам, главная цель изменений — повысить эффективность. Он также отметил увольнения в РКК «Энергия», РЦК «Прогресс», НПО им. Лавочкина, ЦЭНКИ, «Красмаше» и «Техномаше», подчеркнув, что «безвинно пострадавших здесь нет».

За последнее время было возбуждено три крупных уголовных дела, в отношении лиц, связанных со структурами «Роскосмоса». Так, в июле глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский был арестован за вывод 330 млн руб., которые якобы были потрачены на услуги адвокатов, несмотря на наличие у предприятия штатных юристов.

Позже стало известно, что ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева считают виновным в передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии в Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.

В августе замдиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова отправили под арест за попытку мошенничества. В ходе обысков у него нашли около 500 тыс. руб., €28 тыс., а также неуказанную сумму в долларах.