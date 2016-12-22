ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,52 66,27 EUR Нал. 76,78 75,39 USD Бирж. 66,98 -0,31 EUR Бирж. 76,09 -0,26 USD ЦБ. 66,38 -0,38 EUR ЦБ. 75,23 -1,01 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6395,50 -15,50 IMOEX 2260,07 -0,31% RTSI 1062,98 +0,73% Brent 70,94 +0,28% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса
Лента новостей
Вице-президента Федерации кикбоксинга отправили под домашний арест 10:45, Общество Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири 10:42, Бизнес Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:41, РБК и Сбербанк Почему криптовалюта Ethereum Classic подорожала на 16% 10:37, Крипто «Ведомости» сообщили о планах «Яндекса» начать продажи своего смартфона 10:37, Технологии и медиа Русфонд приглашает на день своего рождения 10:36, Партнерский материал Зампред Внешэкономбанка Золотарев покинул госкорпорацию 10:34, Бизнес Рубль укрепился на открытии торгов на Московской бирже 10:31, Финансы Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:16, РБК и Schneider Electric Чемпионат мира по футболу в России помог «МегаФону» увеличить выручку 10:09, Технологии и медиа Как сделать свой бизнес успешным: лайфхаки и подробные кейсы 10:07, Партнерский материал Роскачество рассказало о критериях при выборе школьных рюкзаков 10:03, Общество Полиция уточнила данные о числе жертв обрушения моста в Италии 09:57, Общество Ельцин, Сорос и мафия: что иностранные СМИ писали о кризисе 1998 года 09:55, Экономика Война чисел: почему рекордный бюджет Пентагона не так страшен для Москвы 09:53, Мнение Число пострадавших от передозировки наркотиков за день в США превысило 70 09:38, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 09:34, Партнерский материал СМИ узнали про подозрения дипломатов ЕС о прослушке со стороны Лондона 09:33, Политика Сенаторы в США призвали ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР 09:30, Политика В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины 09:17, Общество В Китае ужесточили цензуру в интернете: акции соцсетей рухнули на 15% 09:14, Quote Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса 09:12, Политика WSJ узнала об отмене Трампом принятых Обамой правил совершения кибератак 09:03, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:53, РБК и Сбербанк США и Китай возобновят торговые переговоры 08:30, Экономика Посольство напомнило о годовщине интервенции США в Советскую Россию 08:18, Политика МЭР предложило ввести штрафы за застройку военных захоронений 08:04, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 07:51, РБК и Сбербанк
Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса
Политика, 09:12
0
Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил в будущем новых кадровых перестановок на предприятиях и в институтах госкорпорации. Об этом он заявил в интервью ТАСС, отметив, что эти изменения будут «делать аккуратно, после тщательного анализа ситуации и при понимании дальнейшей перспективы развития этих активов корпорации».

Рогозин подчеркнул, что главная цель подобных перестановок — не поменять руководителей, а «добиться от директоров эффективного управления предприятиями». Глава «Роскосмоса» отметил, что основное обновление руководящего состава завершено.

В «Роскосмосе» анонсировали встречу Рогозина с гендиректором NASA
Технологии и медиа

«Пришли очень сильные новые руководители в РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, на «Красмаш» и «Техномаш», — напомнил Рогозин и сказал, что сотрудники предприятий восприняли назначения «с воодушевлением».

По словам гендиректора госкорпорации, прошедшие увольнения связаны с результатами работы конкретных руководителей, «безвинно пострадавших здесь нет».

«Это не значит, что у руководителя не может быть права на ошибку, но у него не может быть права на разгильдяйство и тем более на воровство и предательство», — добавил Рогозин.

Кадровые изменения начались в самом «Роскосмосе» и на предприятиях отрасли после назначения Рогозина на должность руководителя корпорации в мае 2018 года. В частности, главой научно-производственного объединения им. Лавочкина был назначен Владимир Колмыков (предыдущего руководителя НПО Сергея Лемешевского арестовали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий); Дмитрий Панов покинул пост исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш», а его место занял Владимир Власюк; гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула пост, на эту должность пришел Андрей Охлопков.

Теги: «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин , кадровые перестановки
Главное
МЭР предложило ввести штрафы за застройку военных захоронений Бизнес
Материалы по теме
Рогозин пообещал «серьезный бой» конкурентам в космической отрасли Общество
Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter