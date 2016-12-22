Рогозин допустил новые кадровые перестановки на предприятиях Роскосмоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил в будущем новых кадровых перестановок на предприятиях и в институтах госкорпорации. Об этом он заявил в интервью ТАСС, отметив, что эти изменения будут «делать аккуратно, после тщательного анализа ситуации и при понимании дальнейшей перспективы развития этих активов корпорации».

Рогозин подчеркнул, что главная цель подобных перестановок — не поменять руководителей, а «добиться от директоров эффективного управления предприятиями». Глава «Роскосмоса» отметил, что основное обновление руководящего состава завершено.

«Пришли очень сильные новые руководители в РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, на «Красмаш» и «Техномаш», — напомнил Рогозин и сказал, что сотрудники предприятий восприняли назначения «с воодушевлением».

По словам гендиректора госкорпорации, прошедшие увольнения связаны с результатами работы конкретных руководителей, «безвинно пострадавших здесь нет».

«Это не значит, что у руководителя не может быть права на ошибку, но у него не может быть права на разгильдяйство и тем более на воровство и предательство», — добавил Рогозин.

Кадровые изменения начались в самом «Роскосмосе» и на предприятиях отрасли после назначения Рогозина на должность руководителя корпорации в мае 2018 года. В частности, главой научно-производственного объединения им. Лавочкина был назначен Владимир Колмыков (предыдущего руководителя НПО Сергея Лемешевского арестовали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий); Дмитрий Панов покинул пост исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш», а его место занял Владимир Власюк; гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула пост, на эту должность пришел Андрей Охлопков.