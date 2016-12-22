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Украинский экс-министр назвал условие разгрома России «в пыль»
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Украинский экс-министр назвал условие разгрома России «в пыль»
Политика, 11:39
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Украинский экс-министр назвал условие разгрома России «в пыль»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, если бы Россия была не ядерной державой, НАТО давно бы «разгромило ее в пыль». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Была бы Россия не ядерная держава, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы [на учениях «Восток-2018»], чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — сказал Суслов.

По его словам, проводимые учения заставляют ​«насторожиться те же США и НАТО и заставляют избегать военного конфликта с Россией». Суслов добавил, что в военном деле всегда есть элемент демонстрации.

С прицелом на Восток: зачем Россия проведет крупнейшие с 1981 года учения
Политика

В конце августа представитель НАТО Дилан Уайт назвал учения «Восток-2018» «подготовкой к масштабным конфликтам. Альянс пообещал прислать наблюдателей в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года, хотя в действительности это не обязательно, так как маневры проходят вне географических границ Европы.

Крупнейшие с 1981 года маневры «Восток-2018» начались 11 сентября в Центральном и Восточном военных округах и продлятся до 17 сентября. В них примут участие 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов. Кроме российских, в маневрах задействованы подразделения китайских и монгольских военных. Полигон уже посетил президент России Владимир Путин.

Теги: Украина , учения
Главное
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора Политика
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