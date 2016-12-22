Путин подписал пакет законов о «российских офшорах»

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

В соответствии с принятыми законами, подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Закон предусматривает процедуру редомиляции (смену юридического адреса с одной юрисдикции на другую), однако в том случае, если компания создана до 1 января 2018 года, а контролирующие ее лица заняли свои должности не позднее 1 января 2017 года. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 26 июля. Инициаторами законопроекта выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области.

