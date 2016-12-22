Активисты SERB устроили погром на выставке на «Винзаводе»

Директор галереи на «Винзаводе» рассказал, что неизвестные облили краской картины художника Василия Слонова. Член движения SERB пояснил РБК, что они сочли выставку оскорбительной «в отношении Путина, Гагарина, других»

Фото: Айдан Салахова / Facebook

Неизвестные разгромили выставку художника Василия Слонова «Небесный Иерусалим» в галерее «11.12» в центре «Винзавод». Об этом «Новой газете» сообщил директор галереи Александр Шаров.

В пресс-службе «Винзавода» отказались прокомментировать РБК ситуацию до выяснения деталей и обстоятельств произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали РБК, что не обладают информацией о произошедшем на «Винзаводе».

Погром на выставке устроили участники движения SERB, сообщил РБК один из активистов националистического движения Александр Петрунько. «Это мы закрыли выставку. Художник сделал оскорбительную выставку в отношении Путина, Гагарина, других», — отметил он. По словам Петрунько, они написали заявление в Следственный комитет России с требованием закрыть выставку и провести расследование.

По словам Шарова, активисты облили красной краской работы Слонова и разлили жидкость с «едким запахом сероводорода». Они также сняли со стены одну из работ художника и забрали с собой, рассказал директор галереи.

Галерист Айдан Шалахова опубликовала в Facebook видеозапись, на которой двое мужчин стоят у галереи и держат в руках один из экспонатов, забрызганный красной краской. Она просит мужчин вернуть «собственность художника и галереи». Затем она обращается с вопросом к стоящему мимо полицейскому: «Почему они сняли со стены чужую собственность?» На другой записи видно название выставки — «Небесный Иерусалим».

Выставка «Небесный Иерусалим» проходит с 11 сентября по 7 октября. Проект является «художественной материализацией размышлений автора о судьбах мира в целом и о кривой судьбе русской цивилизации в частности».

Осенью 2017 года члены SERB дважды срывали мемориальную табличку памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова с дома 9/1 в Климентовском переулке.

В декабре 2017 года участники движения сорвали показ документального фильма «Полет пули» о Донбассе режиссера Беаты Бубенец в столичном кинотеатре «Октябрь», разбрызгав едкую жидкость возле экрана. Лидер SERB Игорь Бекетов после этого был арестован на семь суток за неповиновение полиции.

В январе 2018 года участники SERB устроили потасовку на выставке фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве и разлили «дурно пахнущую жидкость».