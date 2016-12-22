СМИ сообщили о задержании на выставке Стерджеса активистов SERB

Сотрудники полиции задержали активистов движения SERB на выставке фотографа Джока Стерджеса в Москве, где они разлили «дурно пахнущую жидкости»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, конфликт с участием активистов SERB произошел в Центре фотографии имени братьев Люмьер на Болотной набережной в Москве. Они разлили там «дурно пахнущую жидкость», потому что им не понравилась одна из фотографий Стерджеса.

В результате участников конфликта направили в отделение полиции, где они написали объяснительные. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь рассказал, что конфликт активистов SERB c представителем выставки Стерджеса «был лишь словесным и не перерос в драку».

12 декабря активист SERB Александр Петрунько получил 8 суток административного ареста за то, что он разлил пахучую жидкость на выставке Стерджеса. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

В 2016 году выставка «Без смущения» Стерджеса закрылась спустя несколько дней после открытия из-за жалобы в Генпрокуратуру сенатора Елены Мизулиной. Она посчитала выставленные снимки «детской порнографией». В предыдущий раз против экспозиции также устраивались различные силовые акции.Перед открытием выставки в 2017 году фотографии прошли несколько экспертиз. Он были признаны художественными произведениями, не содержащими признаков порнографии. В рамках выставки представлены снимки девочек и девушек из нудистских общин.