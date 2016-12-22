Сорвавшего показ фильма о Донбассе лидера SERB арестовали на семь суток

Пресненский районный суд Москвы приговорил лидера националистической организации SERB Игоря Бекотова к семи суткам административного ареста за неповиновение полиции. Об этом сообщил представитель суда сообщил РБК.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 13 декабря 2017 года Бекетов Игорь Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — рассказал собеседник РБК. Он отметил, что в срок наказания также включено время задержания Бекетова, а именно с 14:50 мск по 16:00 мск 10 декабря.
Кроме того, на семь суток был арестован участник движения SERB Юрий Горошко, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.
В воскресенье, 10 декабря, Бекетов и его сторонники ворвались в кинотеатр «Октябрь» и сорвали показ документального фильма «Полет пули» о Донбассе режиссера Беаты Бубенец. Активисты разбрызгали около экрана едкую жидкость и требовали остановить сеанс с криками: «Не будет фильма против русских!». Полицейские задержали Бекетова и его сторонников и составили на них административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Фильм «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец должен был быть показан в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест» в Москве 10 декабря. Лента была снята в августе 2014 года и показывает конфликт в Донбассе глазами членов украинского добровольческого батальона «Айдар».
В понедельник, 11 декабря, Бекетов заявил, что подает иск против директора фестиваля «Артдокфест» и режиссера Виталия Манского. По словам лидера движения, режиссер разжигает «межнациональную рознь и ненависть». В беседе с РБК Манской назвал иск против него «абсурдом», потому что движение SERB протестуют против фильма, не посмотрев его. «Все это говорит о скверном положении дел в обществе и ставит ему жесткий вердикт», — сказал режиссер.