В Москве на фестивале сорвали показ фильма о войне в Донбассе

В Москве неизвестные сорвали показ фильма ​«Полет пули» о войне в Донбассе на фестивале «Артдокфест». Об этом рассказал РБК президент фестиваля, режиссер Виталий Манский.

Показ фильма должен был пройти в кинотеатре «Октябрь». «Утром сегодня стали собираться люди в камуфляжной форме со знаками воинского отличия мне неизвестными, к началу показа их было около ста человек. На моих глазах эти люди прошли на территорию кинотеатра и стали агрессивно вести себя, прорываться в зал. На 20 минуте фильма в зал ворвались несколько людей, закрыли луч проектора курткой, а другие разбрызгали в зоне экрана какую-то едкую жидкость, и тогда я принял решение остановить показ», — рассказал Манский.

Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter. На ней видно как в зал врывается группа людей, на футболке одного из них изображен флаг Новороссии.

Ворвавшиеся, встав перед экраном, потребовали немедленно прекратить показ фильма. «Немедленно прекращайте показ фильма! Не будет фильма против русских!», — выкрикивает один из них.

По данным «Новой газеты», среди людей, сорвавших показ фильма есть активисты националистического движения SERB и «Союза десантников». Накануне показа режиссеру фильма, Евгении Бубенец поступили угрозы от сторонников независимости самопровозглашенных республик. Режиссер опубликовала в своем Facebook видео, на котором один из активистов заявляет «Завтра, извините, будут проблемы у вас, серьезные».

Как сообщает «Интерфакс», полиция задержала троих участников акции. Среди них оказался и лидер радикального движения SERB Игорь Бекетов. «Да, это были мы. Я сейчас нахожусь в автозаке, еду в полицейский участок. Всего нас задержали троих человек», — рассказал он.

Информацию о поступавших угрозах подтвердил и Виталий Манский. «Уже вчера человек 10 во время показа неизвестные люди начали жестко высказываться по поводу фильма, не видя его. Мы с ними попытались вступить в дискуссию, все-таки фильм они не посмотрели. И они пригрозили вчера, что придут сегодня и будут последствия», — рассказал он.

Документальный фильм «Полет пули» показывает войну в Донбассе с точки зрения украинских военнослужащих. Он показывает действия участников украинского батальона «Айдар» в зоне конфликта. Фильм был снят в августе 2014 года.

В пятницу, 8 декабря, была предпринята попытка сорвать показ выставки фотографа Джока Стерджеса «Без смущения. 2.0» в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Проникший в галерею мужчина, переодетый в женскую одежду, разлил на выставке едкую жидкость. Как стало известно позднее, вандалом также оказался активист движения SERB.