В Кремле прокомментировали обращение Путина к «отравителям» Скрипалей

Президент России Владимир Путин не общался лично с Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемым британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

На вопрос о том, какое ведомство доложило Путину о Петрове и Боширове, Песков ответил, что не может об этом сказать. «Президент выразил надежду, что в какой-то обозримой перспективе они проявятся. Давайте дождемся этого момента», — заметил Песков.

Он подчеркнул, что в Москве не получили запросов от Лондона по двум россиянам, «была проверена просто информация». В ответ на вопрос о том, как президент вышел на связь с подозреваемыми, Песков заявил: «Я не могу сказать вам больше деталей».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в начале марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в нападении Москву, в начале сентября Скотланд-Ярд обнародовал фотографии и имена «отравителей» Скрипалей. В МИД России усомнились в подлинности фотографий обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Путин 12 сентября заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами, добавив, что «ничего там особенного и криминального нет». По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, Петров и Боширов «пребывают в полном недоумении и шоке от происходящего». Она добавила, что Петров 4 марта не присутствовал на территории Великобритании, а внешне он не похож на человека, чья фотография была опубликована полицией Соединенного Королевства.