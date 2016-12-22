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В США выразили готовность помочь Киеву с оружием из-за ситуации на Азове
Политика, 15:04
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В США выразили готовность помочь Киеву с оружием из-за ситуации на Азове

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией, сложившейся в акватории Азовского моря, и готов продолжить поставки оружия в связи с этим.

По его словам, Россия резко нарастила присутствие своих военных кораблей в регионе и проверяет входящие и выходящие из акватории корабли «в агрессивной манере».

«Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей», — отметил он.

Волкер подчеркнул, что уже поставленные на Украину антиснайперские и противотанковые ракетные комплексы будут полезны для республики, а также добавил, что американский конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке обороны Украины.

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Ранее командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Попко объявил о том, что Генштаб принял решение об усилении группировки своих войск на Азовском направлении. На такие меры Киев пошел из-за «российской агрессии».

В США заявили о готовности помочь Украине укрепить военный флот и ПВО
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​В начале сентября Курт Волкер уже сообщал о том, что США готовы увеличить поставки вооружений на Украину для укрепления ВМС и сил ПВО страны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил усиление военного присутствия в Азовском море. В этой акватории Киев планирует создать корабельно-катерную группировку ВМС ВСУ. Помимо этого в рамках принятия оборонного бюджета на 2019 год на Азовском море подразделения береговой обороны будут оснащены высокоточным ракетным оружием.

Теги: Курт Волкер , Украина , Азовское море , поставки оружия
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