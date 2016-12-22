В США заявили о готовности помочь Украине укрепить военный флот и ПВО

Вашингтон готов увеличить поставки вооружений на Украину для укрепления Военно-морских сил и Сил противовоздушной обороны страны, рассказал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер

Курт Волкер (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

В интервью газете The Guardian специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Военно-морские силы и Силы противовоздушной обороны Украины нуждаются в укреплении в условиях продолжающегося конфликта в Донбассе и Вашингтон готов увеличить поставки Киеву вооружений.

«Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну», — сказал Волкер. «И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать свои вооруженные силы, заниматься самообороной, и естественно обращаться за помощью, и так же естественно, что другие страны должны им помогать. И, конечно, им нужна помощь в виде летального оружия, потому что в них стреляют», — добавил Волкер.

Он пояснил, что Вашингтон готов обсуждать с Украиной, как и с любой другой страной, что именно ей нужно. «Я думаю, что будет какая-то дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот, по сути, был захвачен Россией. И поэтому им нужно перестроить Военно-морской флот, и у них очень ограниченная способность по защите с воздуха. Думаю, нам придется рассмотреть и противовоздушную оборону», — сказал спецпредставитель Госдепа.

На этой неделе п​осол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Киев направил официальный запрос в Вашингтон на покупку разных видов вооружений. На этот раз, по его словам, в заявке значатся американские системы ПВО.

В мае конгресс США одобрил военную помощь Украине в 2019 году на $250 млн, включая летальное вооружение. МИД России осудил Вашингтон за это решение.