Синдзо Абэ подтвердил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает корреспондент РБК с пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Я тоже должен разбить скорлупу взаимного недоверия, сделать шаг вперед и, в конце концов, общаться напрямую с председателем Госсовета Ким Чен Ыном», — сказал Абэ, отметив, что пока договоренностей о встрече на высшем уровне нет.

Премьер-министр добавил, что он хочет избавиться от «печального прошлого» в отношениях с КНДР и нормализовать дипломатические отношения. При этом Абэ заявил, что необходимо провести денуклеаризацию Корейского полуострова, а также решить проблему похищения граждан Японии.

В начале августа Синдзо Абэ также выражал желание встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы «построить новые японско-северокорейские отношения». Позднее он заявил, что хотел бы обсудить тему похищения людей.

В конце июля агентство Kyodo узнало у дипломатических источников, что в КНДР создали группу по ведению диалога с Японией. По данным агентства, группа, вероятно, была организована по указанию Ким Чен Ына.