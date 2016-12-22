СМИ узнали о создании в КНДР группы по развитию диалога с Японией

В КНДР создана группа по ведению переговоров с Японией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что группа была создана еще в апреле, вероятно, по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. В задачи группы входит установление диалога с Токио для решения ряда проблем между двумя странами.
В середине июня источники Japan Times сообщали, что японские власти рассматривают возможность встречи министра иностранных дел Таро Коно с его коллегой из КНДР Ли Ен Хо. В середине июля источники Kyodo также сообщали о намерении официального Токио провести встречу премьер-министра Японии с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
В начале июля прошел саммит лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, на котором стороны договорились совместно работать над денуклеаризацией Северной Кореи. Перед переговорами представители США и КНДР приняли решение создать рабочие группы по денуклеаризации Корейского полуострова.
После саммита Трампа и Ким Чен Ына министр иностранных дел Японии Таро Коно потребовал провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова. «Политика трех стран объединяется в направлении реализации полного, поддающегося проверке и необратимого удаления всего оружия массового уничтожения из Северной Кореи, а также баллистических ракет», — отмечал он. Коно подчеркивал, что Пхеньян должен допустить специалистов МАГАТЭ на свои объекты.