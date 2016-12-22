Синдзо Абэ назвал тему для разговора с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что хотел бы поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить вопрос о «похищенных лицах». Об этом глава японского правительства заявил в интервью газете Sankei.



По его словам, диалог между США, Северной Кореей и Японией «сломит барьеры взаимного недоверия». «И мне надо поговорить с председателем Трудовый партии Кореи Ким Чен Ыном», — заявил Абэ.



О желании встретиться с лидером КНДР, японский премьер заявлял в начале августа. По его словам, в отношениях между Японией и Северной Кореи наблюдается застой. Он отметил, что в ходе беседы с Ким Чен Ыном, он хотел был решить «ядерный и ракетные вопросы» и выстроить новые отношениях между их странами.



В конце июля японское агентство Kyodo сообщало, что в КНДР была сформирована группа для развития диалога с Японией. По данным дипломатических источников издания, ее создали по указу северокорейского лидера. Цель группы — установить диалог между Токио и Пхеньяном для решения спорных вопросов между двумя странами.