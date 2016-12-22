ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,62 62,52 EUR Нал. 74,78 72,74 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7087,00 +87,00 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном
Лента новостей
В Сети появилось видео взрыва дрона при покушении на Мадуро 08:16, Общество Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд 08:00, Бизнес Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном 07:39, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 07:16, РБК и Сбербанк Посольство России обвинило США в «мегафонной дипломатии» 07:14, Политика Люксовые бренды начали съезжать с самой дорогой улицы России 07:00, Бизнес «Ведомости» узнали возможную комиссию при переводе денег по телефону 06:26, Финансы Трампу предложили ужесточить меры против иностранных хакеров 06:02, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 05:59, РБК Стиль и ASUS Rusal сообщил о сокращении прибыли на 31% во II квартале 2018 года 05:04, Бизнес Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ 04:15, Общество Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд руб. 04:01, Технологии и медиа Помпео пообещал «неукоснительное» исполнение санкций против Ирана 03:29, Политика СМИ узнали о предложении закрепить принцип сетевой нейтральности в законе 03:09, Технологии и медиа Насколько Россия готова к промышленным инновациям 02:58, РБК и Schneider Electric Трамп обвинил в пожарах в Калифорнии американское законодательство 02:51, Политика Трамп не увидел противозаконного в получении его сыном сведений о Клинтон 02:18, Политика Жертвами падения легкомоторного самолета в США стали пять человек 01:32, Общество Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде 01:17, Политика В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью 01:13, Общество Стивен Сигал рассказал о серьезном отношении к должности в МИД России 00:55, Политика Петросян выложил в Instagram ролик о «полном расслаблении» 00:29, Общество Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось вдвое 00:17, Общество В Венесуэле арестовали шестерых подозреваемых в покушении на Мадуро 05 авг, 23:51, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 05 авг, 23:46, РБК и Сбербанк Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022 05 авг, 23:09, Политика В Смоленской области утонули три ребенка из одной семьи 05 авг, 22:54, Общество В Португалии температура побила рекорд 15-летней давности 05 авг, 22:10, Общество
Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном
Политика, 07:39
0
Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерного разоружения КНДР. Об этом сообщает Kyodo.

Японский премьер в своем выступлении в связи с годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы отметил, что в отношениях с Пхеньяном у Токио наблюдается стагнация. «Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения», — сказал Абэ.

28 июля Kyodo узнало, что в КНДР создана специальная группа для развития диалога с Японией. А до этого сообщалось, что в Токио рассматривали возможность встречи глав МИД двух стран.

Местом встречи лидеров Японии и КНДР может стать Владивосток, где в сентябре пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). О возможности саммита заговорили после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. На этом саммите была подписана декларация об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а северокорейский лидер заявил о намерении ликвидировать ядерное оружие. 

Теги: КНДР , Синдзо Абэ , Ким Чен Ын , Япония
Главное
Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд Бизнес
Материалы по теме
Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына Политика
Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter