Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерного разоружения КНДР. Об этом сообщает Kyodo.

Японский премьер в своем выступлении в связи с годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы отметил, что в отношениях с Пхеньяном у Токио наблюдается стагнация. «Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения», — сказал Абэ.

28 июля Kyodo узнало, что в КНДР создана специальная группа для развития диалога с Японией. А до этого сообщалось, что в Токио рассматривали возможность встречи глав МИД двух стран.

Местом встречи лидеров Японии и КНДР может стать Владивосток, где в сентябре пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). О возможности саммита заговорили после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. На этом саммите была подписана декларация об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а северокорейский лидер заявил о намерении ликвидировать ядерное оружие.