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Госдеп отказался обвинять Россию в «акустических атаках» на Кубе
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Госдеп отказался обвинять Россию в «акустических атаках» на Кубе
Политика, 00:10
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Госдеп отказался обвинять Россию в «акустических атаках» на Кубе

​Вашингтон скептически относится к появившейся в СМИ информации о том, что Москва причастна к якобы «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически», — подчеркнула она.

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По ее словам, спецслужбы Соединенных Штатов продолжают расследование причин, по которым у дипломатов США резко ухудшалось состояние здоровья на Кубе.

Днем 11 сентября NBC со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, сообщил, что за «акустическими атаками» на дипломатов в столице Кубы стояла Россия. При этом, как сообщал телеканал, пока не хватает достаточного количества доказательств, чтобы публично предъявить обвинения Москве.

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Впервые об «акустических атаках» на американских дипломатов стало известно в августе прошлого года. Тогда сообщалось, что у 16 сотрудников посольства США в Гаване были обнаружены проблемы с нервной системой. Также пострадавшими оказались и дипломаты из Канады. ​Вашингтон обвинил в произошедшем кубинские власти, которые в свою очередь отрицали причастность к инциденту. Позднее Штаты из-за конфликтной ситуации сначала сократили свой дипломатический корпус на Кубе, а затем решили выслать из Вашингтона 15 кубинских дипломатов.

В июне текущего года посольство США в Гаване проинформировало кубинское Министерство иностранных дел о новых жалобах дипломатов на последствия «акустических атак». Позднее Госдеп рассказал о жертве «акустических атак».

Теги: Госдеп США , Хизер Нойерт , акустические атаки , Гавана , американские дипломаты
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