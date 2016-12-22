В США «акустические атаки» связали с расколом в руководстве Кубы

Американский нейрофизиолог Алан Фрей предположил, что американские дипломаты на Кубе действительно подвергались скрытому воздействию, но не акустическому, а электромагнитному. Причем делалось это с целью застопорить процесс улучшения отношений с Вашингтоном, пишет The New York Times.
По мысли Фрея, санкцию на операцию дала та часть кубинского руководства, которая была ориентирована на Россию и не хотела допустить сближения Гаваны и Вашингтона.
«Это возможно», — сказал 83-летний ученый. «Я думаю, это вполне жизнеспособное объяснение», — уточнил Фрей.
В июле 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Этому предшествовали первые за более чем 50 лет полноценные переговоры лидеров двух стран — Барака Обамы и Рауля Кастро на саммите Америк в Панаме в апреле 2015 года. На открытии американского посольства в Гаване присутствовал госсекретарь США Джон Керри.
В марте 2016 года с визитом на Кубу прибыл президент США Барак Обама в воскресенье. В последний раз американский президент посещал остров за 88 лет до этого: 30-й президент США Калвин Кулидж побывал там в 1928 году.
Однако уже в августе 2017 года Госдеп США сообщил, что в Гаване по меньшей мере 22 сотрудника американской дипломатической миссии подверглись «акустическим атакам». У них появились проблемы с нервной системой. В октябре того же года Госдеп объявил, что 15 сотрудников кубинской дипломатической миссии покинут США. По словам тогдашнего главы ведомства Рекса Тиллерсона, такие меры были приняты из-за того, что кубинские власти «неспособны принять соответствующие меры» из-за атак на американских дипломатов.
В 1960-х годах Фрей исследовал воздействие микроволн на организм человека и открыл «эффект Фрея». Он заключался в том, что электромагитные волны микроволнового диапазона могут «обманывать мозг» и вызывать у людей ложные ощущения, как будто они воспринимают звуки.
Газета приводит также мнение Дугласа Смита, ведущего исследователя и директора Центра черепно-мозговой травмы в университете Пенсильвании. В этом центре проходили обследование вернувшиеся с Кубы дипломаты. Он заявил, что именно микроволны считаются главным подозреваемым и что команда все больше убеждается, что дипломаты пострадали от повреждения головного мозга.
Доктор Смит отметил, что дипломаты и врачи в шутку называют травму от микроволн «непорочным сотрясением мозга».