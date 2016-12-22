NBC заявил о причастности России к «акустическим атакам» в Гаване

Спецслужбы США пришли к выводу, что «главным подозреваемым» в деле об «акустических атаках» на дипломатов в Гаване является не Куба, а Россия. Но доказательств, которые можно было бы предъявить Москве, у Вашингтона нет

Здание посольства США в Гаване (Фото: Joaquin Hernandez / Zuma / ТАСС)

Американские спецслужбы уверены, что за «акустическими атаками» на дипломатов в столице Кубы стояла Россия, сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Сейчас спецслужбы пытаются выяснить, какие именно устройства для этого использовали русские.

По данным NBC, спецслужбы, ведущие расследование серии предположительных атак на американских дипломатов, считают Россию главным подозреваемым. Вместе с тем доказательной базы пока не хватает, чтобы публично предъявить обвинения Москве.

По версии источников NBC, власти Кубы, хотя они уже не считаются главными виновниками атак, могли сотрудничать с россиянами в применении электромагнитного или акустического оружия против американских представительств. Точный характер оружия пока не установлен, однако спецслужбы пытаются его установить методом обратного инжиниринга, утверждает NBC. С этой целью разведка взаимодействует с ВВС, проводившими опыты с мощным электромагнитным оружием на базе Киртленд в Нью-Мексико.

В Госдепе не стали комментировать версию о причастности России к атакам. «Расследование продолжается. Мы не определили, кто или что несет ответственность за атаки, повлекшие ущерб здоровью», — цитирует телеканал заявление представителя ведомства Хизер Нойерт. В директорате национальной разведки США данные источников NBC прокомментировать отказались.

«Если Россия действительно использовала футуристическое оружие для того, чтобы навредить мозгам персонала американского представительства, это было бы свидетельством ошеломительной эскалации российской агрессии в отношении западных стран, которая была развязана применением боевого отравляющего вещества для отравления экс-шпиона [Сергея Скрипаля] в Великобритании», — пишет NBC. Телеканал указывает, что, если информация о виновности России в атаках на американских дипломатов на Кубе подтвердится, это повлечет за собой требования «немедленного ответа» со стороны конгресса.

Об «акустических атаках» на американских дипломатов на Кубе Госдеп заговорил в августе 2017 года. Тогда ведомство сообщило, что по меньшей мере 16 сотрудников американского посольства в Гаване пострадали от неизвестного оружия, которое дистанционно вызвало у них «легкое травматическое повреждение мозга» и проблемы с центральной нервной системой. В частности, дипломаты жаловались на бессонницу, головные боли, тошноту и головокружения. Заявления Госдепа спровоцировали появление гипотез о том, как именно могли производиться подобные атаки: наиболее распространенной стала версия, предполагающая использование инфразвука. Акустические колебания этой частоты (ниже 16 Гц) действительно могут вызывать у человека схожие симптомы и панические атаки.