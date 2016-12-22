Госдеп рассказал о новой жертве «акустических атак» на Кубе

Еще у одного американского дипломата на Кубе были зафиксированы симптомы, характерные для тех, кто пострадал от «акустических атак», заявили во внешнеполитическом ведомстве. Общее число жертв, по подсчетам Госдепа, достигло 26

Посольство США в Гаване (Фото: Desmond Boylan / AP)

Число пострадавших от «акустических атак» на Кубе американских дипломатов официально увеличилось до 26 человек, заявила в ходе брифинга представитель Госдепа Хизер Науэрт, передают Reuters и The Hill. Характерные симптомы, как указала пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства, после обследования были зафиксированы еще у одного сотрудника дипмиссии.

Речь в данном случае, как пояснила Науэрт, идет о новом инциденте. «Признаки последствий для здоровья, схожие с теми, о которых [ранее] говорили другие сотрудники дипломатической миссии США в Гаване», по ее словам, были обнаружены еще у одного из двух дипломатов, которые покинули Кубу «из-за проблем со здоровьем после майской акустической атаки».

«Об этом нападении, которое было совершено 29 мая, мы сообщили кубинскому правительству», — подчеркнула Науэрт, заметив, что власти Кубы в ответ на это заверили Вашингтон в том, что продолжат расследовать эти инциденты.

В последний раз о недомоганиях у своего дипломата посольство США на Кубе заявляло 11 июня. Сотрудник дипмиссии, о котором тогда шла речь, как указывает The Hill, тоже покинул Гавану, ощутив «таинственные проблемы со здоровьем».

О похожих инцидентах сотрудники американского посольства в Гаване, как напоминает издание, начали сообщать еще в 2016 году. Однако официально в совершении «акустических атак» власти США обвинили Кубу только в августе прошлого года. Расследование этих инцидентов ведется в том числе в Вашингтоне, этим, в частности, занимается ФБР. Кубинские власти причастность к нападениям отрицают.

Пострадавшие от «атак» прежде жаловались на ряд схожих симптомов, например, рвоту и тошноту, а также проблемы с координацией. В Госдепе затем заявили, что у всех подвергнувшихся «нападениям» на Кубе дипломатов были выявлены нарушения нервной системы. Associated Press выяснило, что из-за инцидентов «травмы головного мозга» получил и ряд американских разведчиков, а некоторые из них потеряли слух.

Осенью прошлого года США из-за конфликтной ситуации сначала сократили свой дипломатический корпус на Кубе, а затем решили выслать из Вашингтона 15 кубинских дипломатов.