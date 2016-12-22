Улюкаева выписали из больницы и вернули в колонию

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева выписали из тюремной больницы. Об этом РБК рассказал председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.
«Улюкаева выписали из тюремной больницы, он вернулся в колонию, — сказал Эльгардт. — Каких-либо жалоб от него не поступало».
В конце августа бывшего министра госпитализировали в тюремную больницу города Торжка. По словам Эльгардта, эта госпитализация была плановой, а жизни экс-министра ничто не угрожало. 2 сентября правозащитник рассказал, что Улюкаев чувствует себя хорошо и проходит необходимые процедуры. Госпитализацию планировали продлить на неделю.
Алексея Улюкаева осудили за вымогательство взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2016 году. По данным следствия, он хотел получить деньги за положительную оценку по сделке с «Башнефтью». Улюкаева приговорили к восьми годам тюремного заключения и штрафу в размере 130 млн руб. 31 мая его этапировали в колонию.