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Улюкаева госпитализировали в колонии
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Улюкаева госпитализировали в колонии
Дело Улюкаева, 17:52
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Улюкаева госпитализировали в колонии

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев госпитализирован в тюремную больницу города Торжка, заявил ТАСС руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Игорь Эльгардт.

«Это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — сказал руководитель Тверской ОНК.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб на условия содержания от Улюкаева не поступало.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

Улюкаев был осужден за вымогательство взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2016 году. По материалам следствия, деньги чиновник хотел получить за положительную оценку по сделке компании с «Башнефтью». Экс-министр получил восемь лет тюрьмы, также он обязан выплатить штраф в 130 млн руб. Улюкаев не признал своей вины. В мае экс-министра этапировали в колонию. В июне защита Улюкаева обжаловала приговор, однако суд не удовлетворил кассационную жалобу.

Теги: Алексей Улюкаев , госпитализация
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